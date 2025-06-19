Япония эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля

Япония начала эвакуацию своих граждан из Ирана и Израиля в соседние страны

Япония приступила к эвакуации своих граждан из Ирана и Израиля в соседние государства наземным транспортом. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на высокопоставленных представителей министерства иностранных дел Японии.

По данным японского МИД, в Израиле находятся несколько тысяч японских граждан, а в Иране – 280. Организованные правительством Японии автобусные колонны направляются из Тель-Авива в Иорданию, а из Тегерана – в Азербайджан.

Сообщалось, что министерство обороны Японии направило два военно-транспортных самолета Kawasaki C-2 с 120 военнослужащими из сухопутных и военно-воздушных сил самообороны на базу в Джибути для подготовки к возможной эвакуации японских граждан.

Во вторник МИД Японии повысил уровень опасности для поездок и пребывания в Иране до максимального, четвертого, уровня, который предусматривает отказ от поездок и призыв к эвакуации. На карте, размещенной на сайте МИД, вся территория Ирана обозначена красным цветом, а в пояснении к четвертому уровню опасности указано «предупреждение об эвакуации».

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив страну в реализации военно-ядерной программы. Целями воздушных атак и рейдов диверсионных групп стали ядерные объекты, высокопоставленные военные, ведущие ученые-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракетные установки «земля-земля».

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в США рассказали о работе над эвакуацией американцев из Израиля.