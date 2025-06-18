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В США рассказали о работе над эвакуацией американцев из Израиля

Посол Хакаби: США работают над эвакуацией своих граждан из Израиля
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Mini Onion/Shutterstock/FOTODOM

Американские власти работают над эвакуационными рейсами для граждан США, которые намерены покинуть Израиль. Об этом сообщил посол Соединенных Штатов в еврейском государстве Майк Хакаби на своей странице в соцсети X.

«Посольство работает над эвакуационными рейсами и отправкой круизных судов», — написал он.

13 июня телеканал ABC сообщил, что Госдепартамент создал рабочую группу по Ближнему Востоку для потенциальной эвакуации граждан США из региона.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Он отметил, что не хотел бы задействовать американских военнослужащих для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе.

Ранее Трамп одним словом прокомментировал заявление лидера Ирана о том, что Тегеран не сдастся.

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