Главное полицейское управление Будапешта запретило проведение гей-парада (ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)) в центре венгерской столицы.

Организаторы мероприятия хотели провести парад на одном из участков Большого бульварного кольца и набережной Дуная в период с 06:00 до 22:00. Число участников оценивалось в несколько десятков тысяч.

«Полиция, действуя в рамках своих полномочий по регулированию собраний, запрещает проведение шествия в указанном месте и в указанное время», — сообщил начальник столичного полицейского управления Тамаш Тердик.

Таким образом, глава столичных правоохранителей поддержал позицию правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Однако мэр Будапешта Гергей Карачонь, который был избран от оппозиции, заявил, что парад все равно состоится, поскольку это «муниципальное мероприятие», для которого не требуется специальное одобрение властей.

Причина запрета ЛГБТ-парада полицией — поправки к Конституции Венгрии и закону о собраниях, которые были приняты парламентом и подписаны президентом страны Тамашем Шуйоком. Новые положения в документе ставят права детей «превыше всего, кроме права на жизнь» и вводят запрет на публичное проведение мероприятий, которые «демонстрируют отклонения от гендерной идентичности, полученной при рождении, а также смену пола или гомосексуальность».

При этом в документе отмечается, что полного запрета на подобного рода мероприятий нет, поправки лишь ограничивают место их проведения. Таким образом, недопустимо проводить гей-парады в многолюдных местах в центре города, но разрешено на удаленной, желательно ограниченной территории.

До этого Орбан неоднократно заявлял, что его страна не собирается уступать в вопросах нелегальной миграции и пропаганды ЛГБТ среди детей перед Еврокомиссией.

Ранее сообщалось, что Венгрию могут лишить права вето в Евросоюзе за запрет гей-парада.