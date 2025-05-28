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Венгрию могут лишить права вето в Евросоюзе за запрет гей-парада

Страны Евросоюза призвали ЕК оштрафовать Венгрию за запрет гей-парада
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Global Look Press

Страны Евросоюза хотят лишить Венгрию права вето из-за запрета проводить гей-парад в стране. Об этом сообщил портал EUObserver.

«27 мая 20 стран подписали письмо, призывающее Европейскую комиссию оштрафовать [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана за его фактический запрет на проведение Будапештского гей-прайда — крупного мероприятия ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), — говорится в материале.

Столкновение ценностей ЕС происходит на фоне более широкого кризиса, связанного с тем, чью сторону Венгрия занимает в конфликте на Украине, отмечает портал. В рамках следующих шагов Еврокомиссия может усилить финансовое давление на Будапешт, лишить его права голоса в Совете ЕС и вето в соответствии со статьей 7 договора ЕС о нарушении основных принципов объединения.

Во вторник, 27 мая, представитель Венгрии в ЕС Янош Бока пообещал наложить вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС на основании утверждений, что украинские шпионы пытались свергнуть Орбана.

До этого официальный представитель правящей партии Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Тамаш Менцер заявил, что лидеры ЕС пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы «спасти собственные задницы».

Ранее глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии.

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