План развития Приазовья подготовят в 2026 году

В России началась разработка стратегического мастер-плана, направленного на развитие побережья Азовского моря. Об этом в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алмаз Хусаинов.

«Вся прибрежная территория от Мариуполя до Скадовска должна войти в мастер-план с туристическими зонами и подводящими инфраструктурными проектами», — подчеркнул Хусаинов.

По словам замминистра, одним из ключевых туристических проектов станет развитие Приморска в Запорожской области, который был включен в проект «Пять морей и озеро Байкал».

«Здесь запланировано более 100 гостиниц, 20 тысяч рабочих мест и более 2 миллионов туристов», — сообщил Хусаинов.

Он добавил, что разработкой мастер-плана Азовского побережья занимается Единый институт пространственного планирования РФ, и что документ будет разбит на несколько этапов в соответствии с административно-территориальным делением.

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