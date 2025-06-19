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План развития Приазовья подготовят в 2026 году

Минстрой: мастер-план развития побережья Азовского моря подготовят в 2026 году
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Natali9ka/Shutterstock/FOTODOM

В России началась разработка стратегического мастер-плана, направленного на развитие побережья Азовского моря. Об этом в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алмаз Хусаинов.

«Вся прибрежная территория от Мариуполя до Скадовска должна войти в мастер-план с туристическими зонами и подводящими инфраструктурными проектами», — подчеркнул Хусаинов.

По словам замминистра, одним из ключевых туристических проектов станет развитие Приморска в Запорожской области, который был включен в проект «Пять морей и озеро Байкал».

«Здесь запланировано более 100 гостиниц, 20 тысяч рабочих мест и более 2 миллионов туристов», — сообщил Хусаинов.

Он добавил, что разработкой мастер-плана Азовского побережья занимается Единый институт пространственного планирования РФ, и что документ будет разбит на несколько этапов в соответствии с административно-территориальным делением.

До этого «Газета.Ru» составила список лучших мест, куда можно поехать этим летом — чтобы отдых на Азовском море удался.

Ранее в Росрыболовстве оценили возможность выращивания устриц в Азовском море.

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