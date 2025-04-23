Где отдохнуть на Азовском море летом 2025 года: самые популярные направления

Если для туристов Черное море в 2025 году — это квест по поиску чистого побережья после разлива мазута, то Азовское море — тихая, уютная гавань без лишнего шума. Гостей здесь традиционно меньше, вода теплая, а цены приятные. «Газета.Ru» составила список лучших мест, куда можно поехать этим летом — чтобы отдых на Азовском море удался.

Общее состояние Азовского моря в 2025 году

Курорты Азовского моря в 2025 году выглядят как островки стабильности. На состоянии местного побережья разлив мазута, к счастью, почти не отразился: никаких закрытых пляжей и табличек «Купание запрещено» на каждом шагу.

Да, цветение водорослей никуда не делось, особенно в пик жары. Но это, скорее, эстетическая проблема, чем реальная угроза. Температура воздуха на курортах Азовского моря в разгар сезона стабильно держится в пределах +28...+32 °C. Уже в начале июня море прогревается до +25 °C, а в июле-августе оно как парное молоко. Влажность умеренная, климат — степной, без резких скачков давления и без влажной духоты. Если ищете спокойное место для семейного отдыха с хорошим климатом — это именно тот случай.

Конечно, на курортах Азовского моря до сих пор можно увидеть продавцов чурчхелы, идущих по пляжу в тапочках с надписью «Abibas». Но все меняется. В 2025 году побережье Азовского моря — это не только палатки у вокзала, но и нормальные базы отдыха, современные гостевые дома и новые мини-отели. Появляются велодорожки, скверы, камеры хранения на пляже, туалеты и даже бесплатный Wi‑Fi, рассказала «Газете.Ru» руководитель турагентства Go Travel и тревел-блогер Наталия Ансталь.

Азовское море остается самым доступным и семейным направлением. Чаще всего туристы выбирают Ейск и Голубицкую — за удобную логистику, море «по колено» и привычный быт: от гостевых домов до недорогих баз отдыха. Почти весь номерной фонд — это частный сектор и мини-гостиницы. Именно поэтому цены здесь стабильно ниже, чем на Черном море. Наталия Ансталь руководитель турагентства Go Travel, тревел-блогер

Ейск — это когда хочется на море, но без пафоса. Курорт на побережье Азовского моря, который уверенно держит позицию «спокойно, недорого, по-семейному». Здесь не будет хайповых вечеринок, зато вас ждут мелкое море, песчаные пляжи с крошечными ракушками, теплый ветер с запахом степи и рыбалка.

Что посмотреть:

Каменка — главный городской пляж с длинной набережной, кафе и прокатом.

Ейский лиман — рай для кайтеров и виндсерферов, особенно в июле и августе.

Парк имени Поддубного — зеленая зона с аттракционами, тенистыми аллеями и цирковым прошлым.

Океанариум и дельфинарий — для тех, кто приехал с детьми и хочет показать им морских обитателей.

💵 Цены умеренные: недорогой отдых на Азовском море возможен именно тут. Снять жилье в частном секторе можно от 1000–1200 рублей/сутки, дома «под ключ» — от 3000 рублей, номера в мини-гостинице с кондиционером — от 2000 рублей. Цены на еду также ниже, чем на Черном море. Плотно поесть вдвоем — 600–900 рублей, с видом на воду — плюс сотня за атмосферу.

«Большинство семей с детьми едут именно в Ейск — здесь все под рукой: и пляжи, и набережная с аттракционами, и дельфинарий, и этнографический парк «Кубанский хутор», куда можно съездить на экскурсию. Удобнее всего жить в центре — можно выйти из гостевого дома и сразу пойти гулять», — посоветовала Наталия Ансталь.

🍴 В меню местной кухни много рыбы: бычки, камбала, кефаль. Плюс классика южного фастфуда — чебуреки, шашлыки, вареная кукуруза. Из напитков — квас, компот и домашние наливки, которые дают «на пробу».

📍 Как добраться: удобнее всего поездом до Ейска — станция в черте города, без пересадок. На авто — отличные трассы от Ростова и Краснодара.

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Голубицкая

Станица Голубицкая — курорт, который будто создан для тех, кто хочет отдохнуть без толпы, но и не совсем дикарем. Поселок небольшой, уютный, с запахом степных трав, домашнего варенья и шашлыка, который жарят прямо во дворе. Подойдет тем, кто ценит тишину и близость к природе.

Что посмотреть:

Голубицкое грязевое озеро — терапия бесплатная: намазался, полежал, помолодел.

Крокодиловая ферма — не шутка, реально есть, и детям нравится.

Парк чудес — стандартный набор: аттракционы, батуты, веселые крики и сладкая вата.

Поместье Голубицкое — туристический комплекс с винодельней, куда приезжают за вкусом южного лета.

💵 Цены на жилье в частном секторе — от 1000 рублей в сутки, мини-гостиницы — от 2000 рублей, апартаменты и дома под ключ — от 3000 рублей. Базы отдыха на побережье Азовского моря предлагают пакеты с питанием, но и без него прожить легко. Ужин на двоих — от 600 до 900 рублей, вино — местное и недорогое, фрукты — на каждом углу.

🍴 Местная кухня простая и вкусная: шашлык, рыба на гриле, лаваш с сыром и томаты, пахнущие солнцем. Много кафе формата «дешево и сытно», но попадаются и заведения с видом на море и приличным кофе. Гурманам понравится экскурсия на сыроварню или в местную винодельню.

📍 Как добраться: Голубицкая находится в 8 км от Темрюка, куда можно доехать поездом или автобусом. На машине из Краснодара — около трех часов, дорога живописная.

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Тамань

Тамань — это не столько про отдых, сколько про ощущение: здесь пахнет виноградом, степью, морским воздухом и чуть-чуть историей. Курорт для тех, кто хочет не просто полежать на пляже, но и поймать вайб южного края, где все — медленно, вкусно и с душой. Пляжи Азовского моря в районе Тамани дикие, просторные, а море — теплое и неглубокое.

Что посмотреть:

Станица Тамань — место, где встречаются два моря, и хочется просто сидеть и смотреть.

Музей под открытым небом Атамань — туристический комплекс, отражающий быт кубанских казаков XVIII-XX века.

Фанагория — археологический музей-заповедник с древнегреческим прошлым.

Центр «Шато Тамань» — дегустации, экскурсии, вино.

💵 Цены: снять жилье можно от 1000–1200 рублей в частном секторе, мини-отели — от 2000 рублей, базы отдыха — от 2500 рублей. Дома «под ключ» особенно популярны — удобно для семейного отдыха или компании. Обед — от 500 рублей на двоих, винный тур — от 1000 рублей с человека.

🍴 Местная кухня — сезонные овощи, шашлык, рыба на углях, домашние соленья, варенье и, конечно, вино. В сельских кафе кормят так, будто вы приехали к родственникам. А вино тут — не просто напиток, а часть культуры.

📍 Как добраться: удобнее всего на машине — через трассу Новороссийск–Керчь, с возможностью объехать Краснодар по Тимашевску и сэкономить время. Доехать можно также автобусом: из Анапы — около 1,5 час., из Краснодара — до 5 час. Железнодорожная станция Тамань-Пассажирская принимает поезда, идущие в Крым. До центра станицы — 7 км. Есть и пригородные поезда из Анапы.

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Таганрог — родина Чехова, город с причалом, штормами, чайками и историей. Курортом в классическом смысле его не назовешь, но отдохнуть на Азовском море здесь можно: спокойно, недорого и с оттенком «городского» лета. Особенно если хочется совместить пляж и прогулки по старым улицам.

Что посмотреть:

Таганрогский залив — место для прогулок, фото и долгого залипания на закат.

Пляж «Центральный» — песчаный, с пологим входом, хорош для семейного отдыха.

Домик Чехова — маленький, но с душой. Пункт обязательной программы.

Пушкинская набережная и парк культуры и отдыха имени Горького — зелено, просторно, по-южному расслабленно.

💵 Цены на жилье в 2025 году остаются гуманными: частный сектор — от 900 рублей/сутки, мини-гостиницы — от 1800 рублей, квартиры — от 2000 рублей. Поесть можно недорого: столовые от 300 рублей с человека, кафе с морским видом — от 700 рублей за ужин на двоих.

🍴 Местная кухня — кефаль, бычки, борщ, чебуреки, лобио, винегрет и мороженое в вафельных стаканчиках, как в детстве. Плюс уличные палатки с квасом, кукурузой и пловом — все, как полагается на южном побережье.

📍 Как добраться: проще всего — поездом, можно ехать напрямую из Москвы (отправление с Казанского вокзала) или с пересадкой в Ростове-на-Дону. Также из Ростова регулярно ходят электрички и автобусы — дорога займет около 1,5 час. Из Москвы можно доехать и на автобусе: рейсы отправляются с нескольких автовокзалов столицы. На машине — почти 1200 км по трассе М-4 «Дон»: дорога займет около 16 часов, но зато с плейлистом, термосом и остановками на арбузы.

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Пересыпь

Пересыпь — это когда хочется тишины, моря и отсутствия соседей, жарящих шашлык на своем балконе. Небольшой поселок на берегу Азовского моря, где нет толп туристов, но есть спокойствие, просторные пляжи и ощущение, что время тут течет в два раза медленнее. Подходит для тех, кто ищет недорогой отдых на Азовском и готов ценить простоту без глянца.

Что посмотреть:

Пляжи Пересыпи — широкие, песчаные, с мелкими ракушками и чистым, неглубоким морем.

Таманский залив — красивая акватория, особенно на рассвете.

Соленое озеро в окрестностях — природная зона с лечебной грязью.

Винодельни и фермерские хозяйства Темрюкского района — дегустации, мед, вино, фрукты.

💵 Цены: снять жилье можно от 800–1000 рублей/сутки в частном секторе, база отдыха с удобствами — от 2000 рублей, дома под ключ — от 3000 рублей. Цены на жилье в Пересыпи радуют отсутствием «курортной наценки». Обед в кафе — от 500 рублей на человека, на рынке овощи и фрукты дешевле, чем в супермаркете.

🍴 Местная кухня — рыба (в том числе копченая), лепешки, кабачковая икра, сыр и домашнее варенье. Есть небольшие кафе, семейные столовые и фермерские точки, где можно не только поесть, но и увезти еду с собой — в контейнерах, бутылках и по старинке — в трехлитровых банках.

📍Как добраться: ближе всего — из Темрюка, до Пересыпи около 30 км. На авто удобно и живописно: дорога проходит мимо бахчей и виноградников, особенно приятно ехать летом. По трассе А-290 можно добраться из любого города юга России. Поездом — до Анапы, Краснодара или Новороссийска, дальше — на автобусе до Темрюка, а оттуда маршруткой. Летом от автовокзала Анапы идут прямые рейсы: автобусы №107 и №110 с остановкой в Пересыпи.

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Щелкино — это отдых на Азовском море в его почти диком, но очень душевном варианте. Небольшой крымский городок, где море теплое, пляжи широкие, а туристов — как в Судаке, но в сентябре. Рядом — потухший вулкан, соленые озера, степь до горизонта и ощущение, что ты на краю мира.

Что посмотреть:

Пляж Тихая бухта — простор, белый песок и ни одного бетонного монстра.

Мыс Казантип — природный заповедник с бухтами и лагунами, скалами и гротами причудливых форм.

Акташское (Альильское) соленое озеро — для любителей грязевых ванн без очередей.

💵 Цены на жилье здесь одни из самых низких в Крыму: от 1500 рублей в сутки в частном секторе, дома «под ключ» — от 3500 рублей, мини-гостиницы — от 2500 рублей. Что касается питания, то ужин на двоих обойдется в сумму от 600 рублей. А если готовить самому — местные рынки в помощь: все свежее, дешевое и пахнет летом.

🍴 Местная кухня — сезонные фрукты, рапанчики на сковородке, бычки в томате и арбузы. Готовят просто, но от души. Есть и домашние столовые, и кафе с видом на море. Вино, как правило, домашнее.

📍 Как добраться: на авто — через Крымский мост по трассе Е-97, затем поворот на станцию «Семь Колодезей» и дальше через Калиновку и Семеновку до Щелкино. Из Симферополя ходят прямые автобусы — 5–6 раз в день, дорога займет около 4 часов. Из Керчи маршрутки и автобусы отправляются каждые 2–2,5 часа с городского автовокзала. Поезда из Москвы идут до Керчи (фирменные составы «Таврия»), а дальше — пересадка на автобус.

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Кучугуры

Кучугуры — это когда ты выходишь из дома и через 30 метров уже в море. Маленький поселок на берегу Азовского моря, где море теплое, мелкое и почти без волн. Место идеально подходит для семейного отдыха или для тех, кто хочет просто тишины.

Что посмотреть:

Пляжи Кучугур — песчаные с мелкими ракушками, просторные, без толкучки.

Грязевой вулкан Плевак — натуральный СПА без купонов и рекламы.

Парк аттракционов «Емеля» — здесь есть развлечения не только для детей, но и для взрослых.

Дикое побережье за поселком — отличное место для отдыха с палатками, медитаций и фоток без фильтров.

💵 Цены: снять жилье в 2025 году можно от 1000–1200 рублей в сутки. Частный сектор — в изобилии, мини-гостиницы — от 2000 рублей, дома «под ключ» — от 3000 рублей. Базы отдыха тоже есть, часто с питанием. Обед на двоих — от 500 рублей, шашлык — на каждом углу.

🍴 Местная кухня — все, что выросло на юге: томаты, баклажаны, кабачки, а также свежая рыба, мед, варенье, компоты и чебуреки размером с огромную сковородку. В кафе вас встретят по-домашнему: борщом, котлетами и компотом. На рынках — царство абрикосов, черешни и дыни.

📍 Как добраться: ближе всего — из Темрюка, около 25 км. Автобусы и маршрутки идут примерно 40 минут. Из Анапы дорога займет около полутора часов, от Краснодара — около трех, через трассу А-290 с поворотом на Таманский полуостров. Из Краснодара и Анапы ходят прямые автобусы, билеты — от 400 рублей. Ближайшая железнодорожная станция — в Анапе, откуда можно пересесть на автобус или взять такси. Но если вы с детьми, сумками и планами купить по пути арбуз — лучше ехать на машине.

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Приморско-Ахтарск — это городок «для своих», без толп, ценников с потолка и суеты. Зато с соленым ветром, теплым мелководьем, ухоженными пляжами и морем, которое не пугает детей ни температурой, ни глубиной.

Что посмотреть:

Городской пляж — чисто, просторно, песок с ракушками, навесы и прокат — все на месте.

Ахтарский лиман — для прогулок, рыбалки и наблюдений за птицами.

Остров семи ветров — тенисто, зелено, без спешки.

Историко-краеведческий музей — для тех, кто ищет ощущение, что ты не на курорте, а дома.

💵 Цены: снять жилье в частном секторе можно от 900 рублей в сутки, мини-гостиницы — от 1800 рублей, квартиры и дома под ключ — от 2500 рублей. Питание по классике: столовые от 250 рублей за комплекс, кафе — от 400–600 рублей на человека.

🍴 Местная кухня — это, конечно, рыба: камбала, бычки, кефаль — жареная, вяленая, копченая. Плюс овощи с грядки, шашлыки, плов и домашние соленья, которые продают прямо в банках. К чаю — пироги и варенье, к ужину — местное вино.

📍 Как добраться: на машине удобнее всего — из Краснодара примерно 180 км, дорога займет чуть больше двух часов. Ехать по трассе М-4 «Дон», через Тимашевск. Прямого поезда до Приморско-Ахтарска нет, но можно доехать до Тимашевска или Краснодара, а дальше пересесть на автобус. Из Краснодара рейсы отправляются около восьми раз в день с автостанции Краснодар-2. Из Анапы и Ростова летом ходят междугородние автобусы.

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Должанская

Должанская — это отдых, когда хочется быть на море, но не в толпе. Узкая коса на Азовском море почти целиком пляж. Местные говорят: «Здесь два берега и никакой суеты». Подходит тем, кто ценит тишину, ветер и возможность просто смотреть на горизонт, где все еще нет Wi‑Fi. А еще это рай для кайтеров, виндсерферов и тех, кто на «ты» с природой.

Должанская — одно из немногих мест на Азове, где заход в море не такой долгий. Глубина наступает быстрее, пляжи чище, а ветер привлекает кайтсерферов. Любят это место и те, кто едет без детей, просто за тишиной. Наталия Ансталь руководитель турагентства Go Travel, тревел-блогер

Что посмотреть:

Должанская коса — море с двух сторон, белый песок, ветер для кайтеров и бескрайний горизонт. Идеальное место для тех, кто хочет уединения и простора.

Лебединое озеро — небольшой, но атмосферный соленый водоем. Летом — место для природных SPA с лечебной грязью.

Выставка птиц «Пернатая радуга» — работает летом по пути на косу: здесь вы увидите попугаев, фазанов, павлинов и прочих экзотов.

Памятник осетру — в Должанской есть монумент этой рыбе, символу Азовского моря.

💵 Цены: частный сектор — от 800–1000 рублей/сутки, базы отдыха — от 2000 рублей, дома под ключ — от 2500 рублей. Обед на двоих — от 500 рублей, завтрак — часто включен в стоимость. Есть и кафе, и кухня в домиках — можно готовить самому.

🍴 Местная кухня — сезонная и домашняя: рыба, плов, арбузы, шашлык, овощи с огорода. Здесь все не ресторанное, но вкусное и простое. Кефаль с дымком, чебуреки, чай с мятой — базовый набор. Вино наливают без названия, но бодро.

📍 Как добраться: ближайший город — Ейск (около 40 км). Оттуда каждые 20 минут ходит автобус №121, в пути — около полутора часов. Также можно взять такси или доехать на авто: дорога нормальная, последние километры — грунтовка, но проходимая. На поезде — до Ейска, откуда легко пересесть на местный автобус.