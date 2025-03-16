В Росрыболовстве оценили возможность выращивания устриц в Азовском море

Выращивание устриц в Азовском море, в отличие от Черного, невозможно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

«Культивирование устриц в Азовском море невозможно из-за несоответствия гидрохимических условий требованиям данного вида. Для мидии гидрохимические показатели Азовского моря благоприятны, но малые глубины, ледовая обстановка и штормовая погода резко снижают возможность установления традиционных ферм для моллюсков в этом водоеме», — говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе Рыбного союза сообщили, что импорт устриц в Россию вырос по итогам января — сентября 2024 года в 2,3 раза относительно аналогичного периода 2023 года, до 434 тонн.

В январе в пресс-службе ведомства сообщили, что в России по итогам 2024 года вылов рыбы снизился на 8% относительно показателя 2023 года.

За прошедший год на территории России выловили почти 4 млн 883 тысяч тонн рыбы и других водных биоресурсов. На Дальнем Востоке улов оказался меньше на 7,7% (3 млн 697 тонн). Преимущественно в регионе добывали минтай (1 млн 943 тысячи тонн), треску (107,2 тысячи тонн), сельдь — 450,4 тысячи тонн.

Ранее стало известно, что по всей территории США распространились опасные устрицы.