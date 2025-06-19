Медведь пронесся между домов в российском поселке и попал на видео

На Курилах медведь пронесся в поселке между домами и взбудоражил местных жителей

Жители поселка на Курильских островах обеспокоены медведем, который разгуливал между домов. Дикий зверь, вышедший в жилую зону, попал на видео, которое разместил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчета».

На кадрах лесной зверь бежит вдоль жилых домов, за ним гонится собака.

Приславшие видео очевидцы, рассказали, что сделали кадры в вечером 19 июля в поселке Горячий Пляж на острове Кунашир. После распространения записи в местных каналах, людей попросили не выходить без лишней надобности на улицу и соблюдать осторожность.

До этого аналогичный случай произошел в селе Покровка на Сахалине. Там молодой медведь добрался до центра села и промчался рядом с площадкой, на которой играли дети, переполошив весь населенный пункт.

Ранее житель Приморья подарил медвежатам-сиротам автомобиль яблок.