На Сахалине медведь пробежался около детской площадки и напугал детей

На Сахалине медведь пробежался по двору в селе

Медведь забрел в населенный пункт на Сахалине. Об этом сообщает АСТВ.

Инцидент произошел в селе Покровка. На кадрах с места инцидента заметно, как небольшой хищник бежит по дороге рядом с детской площадкой. При этом дети кричали от страха. Куда направлялось животное, неизвестно.

«Это самый центр села. Чтобы оказаться здесь, хищник должен был чуть ли не через весь населенный пункт пробежать», – рассказал о своих наблюдениях местный житель.

Как рассказали в агентстве лесного и охотничьего хозяйства региона, на данный момент на месте работает оперативная группа. Специалисты контролируют обстановку в Покровке.

Подобный случай произошел в регионе накануне. Местные жители засняли медведей, которые прогуливались по проезжей части населенного пункта, при этом рядом находились дети.

По словам местных жителей, ни школьников, ни взрослых это не напугало.

Ранее житель Приморья подарил медвежатам-сиротам автомобиль яблок.