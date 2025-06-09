На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине медведь пробежался около детской площадки и напугал детей

На Сахалине медведь пробежался по двору в селе
close
Кадр из видео/Telegram-канал «АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил»

Медведь забрел в населенный пункт на Сахалине. Об этом сообщает АСТВ.

Инцидент произошел в селе Покровка. На кадрах с места инцидента заметно, как небольшой хищник бежит по дороге рядом с детской площадкой. При этом дети кричали от страха. Куда направлялось животное, неизвестно.

«Это самый центр села. Чтобы оказаться здесь, хищник должен был чуть ли не через весь населенный пункт пробежать», – рассказал о своих наблюдениях местный житель.

Как рассказали в агентстве лесного и охотничьего хозяйства региона, на данный момент на месте работает оперативная группа. Специалисты контролируют обстановку в Покровке.

Подобный случай произошел в регионе накануне. Местные жители засняли медведей, которые прогуливались по проезжей части населенного пункта, при этом рядом находились дети.

По словам местных жителей, ни школьников, ни взрослых это не напугало.

Ранее житель Приморья подарил медвежатам-сиротам автомобиль яблок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами