В МВД предложили считать новые технологии отягчающим обстоятельством при преступлениях

МВД: за преступления с применением новых технологий нужно наказывать сильнее

Нужно ввести повышенную ответственность за преступления с применением новых технологий, это должно стать отягчающим обстоятельством. Об этом заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Надо вводить повышенную ответственность за использование новых технологий и за похищение биометрических данных, и за применение. Применил при любом преступлении — отягчающие наказание» , — сказал он.

По словам Зубова, в борьбе с мошенниками необходимы такие инициативы, как ужесточение выдачи кредитов, особенно микрозаймов, а также следует рассмотреть вопросы, связанные с ответственностью и ограничениями операторов.

Замминистра уточнил, что в настоящее время в России раскрывается менее трети IT-преступлений, так как аферисты работают из-за границы.

До этого замглавы Следственного департамента МВД России Данил Филиппов рассказал, что ведомство раскрыло способ вербовки детей мошенниками при помощи компьютерных игр. По его словам, преступники склоняют несовершеннолетних к хищению денег с родительских карт.

Ранее Мизулина предупредила о рисках знакомства через Telegram-ботов.