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В МВД рассказали о вербовке детей через компьютерные игры

Замглавы СД МВД РФ Филиппов: мошенники вербуют детей через компьютерные игры
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Shutterstock

В МВД России раскрыли способ вербовки детей аферистами при помощи компьютерных игр. Об этом сообщил замглавы Следственного департамента ведомства Данил Филиппов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет ТАСС.

Филиппов заявил, что несовершеннолетних вовлекают в преступные схемы, когда они сидят в гаджетах. Аферисты склоняют детей к хищению денег с родительских карт, сказал он.

Жертвами мошеннических преступлений в России в I квартале 2025 года стали порядка трех тысяч несовершеннолетних. В МВД рассказывали, что исходя из статистики, количество преступных посягательств в отношении несовершеннолетних возросло на 25%. В качестве причин столь заметного роста в ведомстве назвали цифровизацию, недостаточную техническую грамотность подрастающего поколения. Кроме того, несовершеннолетним не хватает уровня развития критического мышления, навыков противостоять обману и манипуляции.

В конце мая в МВД заявили, что мошенники начали вовлекать детей через интернет в преступную деятельность. Целью преступников в МВД назвали расшатывание и дестабилизацию обстановки в российском обществе.

Ранее эксперт рассказал об основной схеме мошенников в период ЕГЭ и ОГЭ.

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ПМЭФ – 2025
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