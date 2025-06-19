В Курске во время атаки БПЛА поврежден жилой дом

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курском, повреждение получил многоквартирный дом. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков на одну из улиц города незначительные повреждения получил многоквартирный дом. Пострадали три автомобиля, один из которых загорелся», — рассказал он.

Хинштейн уточнил, что возгорание удалось быстро ликвидировать, никто из мирных жителей города не пострадал.

Накануне вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Рыльск, где в результате атаки сгорели частный дом и хозпостройка.

15 июня врио губернатора Курской области заявил, что большинство атакованных ВСУ социальных объектов в приграничных районах региона непригодны к восстановлению. Речь идет о школах, детских садах, храмах, а также домах культуры и администрации.

Ранее стало известно о попытке прорыва наемников ВСУ в Курскую область.