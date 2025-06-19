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Названы вещи, которые мешают поддерживать порядок дома

Специалист Картрайт: пустые коробки мешают поддерживать порядок дома
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shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Пустые коробки от техники захламляют пространство в доме и мешают поддерживать порядок. Об этом рассказала специалист по организации пространства Эллисон Картрайт, передает Pravda.Ru.

По ее словам, не стоит также хранить старые счета и письма, потому что они могут образовывать груды ненужных папок и стопок. Эксперт посоветовала заменить металлические вешалки в шкафах на деревянные или фетровые, чтобы вещи висели аккуратнее.

«Многие хранят одежду в полиэтиленовых чехлах, считая это заботой о чистоте. На самом деле, со временем материал внутри может начать «запариваться», а ткань — тускнеть. Особенно это касается деликатных тканей и натуральных волокон. Если вещь действительно важна — лучше вложить ее в тканевый чехол», — добавили в сообщении.

Картрайт также советуют избавиться от старых носков и нижнего белья.

До этого эксперты говорили, что привычка убирать не только пыль, но и все лишние вещи во время уборки поможет дольше поддерживать чистоту и уют дома. По их словам, это позволит облегчить интерьер и создать ощущение свободы.

Ранее эксперт объяснила сложности уборки интерьера в стиле «грязный шик».

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