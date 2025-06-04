Названы привычки, которые помогут поддерживать чистоту и уют дома

Привычка убирать не только пыль, но и все лишние вещи во время уборки поможет дольше поддерживать чистоту и уют дома. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, это поможет облегчить интерьер и создать ощущение свободы. Они также советуют использовать разные текстуры в интерьере.

«Шерстяной плед, плетеная корзина, гладкая деревянная поверхность и блестящий металл — простое сочетание контрастных фактур делает обстановку теплее и визуально интереснее», — отметили в сообщении.

Специалисты также советуют дополнять комнаты мелочами, например, вазой с цветами, картиной или свечами. Кроме того, можно расставить личные элементы — книги, фотографии.

CEO и основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова до этого рассказала «Газете.Ru», что в стиле «грязный шик» в интерьере жилья дизайнеры используют потертости, разводы, налет и благословляют клинеров на беспорядок. По ее словам, это такая нарочитая небрежность, искусственное состаривание и игра с эффектами «забытости», которые создают атмосферу богемного уюта.

Ранее эксперт объяснила сложности уборки интерьера в стиле «грязный шик».