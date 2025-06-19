В Минобрнауки предупредили вузы о сокращении абитуриентов

Университеты России после 2030 года годах столкнутся с постепенным падением числа абитуриентов из-за демографической ямы. Об этом в ходе сессии на ПМЭФ-2025 сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, передает РИА Новости.

«До 2032 года мы еще имеем более-менее растущее количество абитуриентов наших вузов. С 2032 года начнется плавный, постепенный, но существенный спад», — сказал он.

Замминистра пояснил, что причиной спада абитуриентов стал факт того, что российское общество в настоящее время находится в некой демографической яме. Поэтому важно заниматься вопросами образования, поскольку в текущей ситуации каждый абитуриент — это «как бриллиант», указал Афанасьев.

До этого глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что в этом году у абитуриентов в России особенно высокие шансы поступить в вузы на бесплатной основе. По его словам, в 2025 году предусмотрено более 619 тысяч бюджетных мест. Прием документов в вузы стартует 20 июня и завершится 12 августа, с учетом дополнительных сроков.

15 июня стало известно, что Россия готовится к переходу на новую модель высшего образования. Вместо привычной схемы бакалавриат-магистратура вводятся два уровня — базовый и специализированный. Проект закона уже разработан, а запуск полной реформы запланирован на 2027 год. До этого систему опробуют в вузах и закрепят в законодательстве. Подробнее о нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России с начала учебного года начнется регулирование платного набора в вузы.