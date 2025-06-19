В Киргизии освободили задержанную сотрудницу Русского дома

Наталья Секерина, сотрудница Русского дома в киргизском городе Ош, которую ранее подозревали в вербовке граждан, была освобождена и вернулась к своей прежней работе. Об этом ТАСС сообщили в представительстве Россотрудничества в Киргизии.

«Наталья Секерина продолжает работу в Русском доме в Оше», — подтвердил представитель Россотрудничества. При этом он отметил, что ему неизвестны юридические подробности освобождения Секериной.

«Знаю, что ее освободили, после чего она вернулась в Ош и продолжает работать в Русском доме в Оше», — добавил источник.

В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии, где в отношении Секериной было возбуждено уголовное дело, пока не предоставили комментарии относительно прекращения расследования.

В начале июня в Душанбе состоялось официальное открытие обновленного Русского дома. На двух этажах здания в центре столицы Таджикистана разместились современные классы и общественные пространства для образования и творческих мастерских.

Ранее в Германии призвали закрыть Русский дом и выдворить дипломатов в Москву.