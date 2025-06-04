В Душанбе открылся обновленный Русский дом

Русский дом в Душанбе стал площадкой для образовательных проектов

В Душанбе состоялось официальное открытие обновленного Русского дома. На двух этажах здания в центре столицы Таджикистана разместились современные классы и общественные пространства для образования и творческих мастерских.

Деятельность центра осмотрел вице-премьер России Алексей Оверчук, входящий в состав делегации, прибывшей для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Среди гостей также были замминистра иностранных дел Александр Панкин, замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Отмечается, что Русский дом предлагает подготовительные курсы для старшеклассников, планирующих поступать в российские вузы, а также курсы русского языка как иностранного. Здесь работает Консультационный центр для абитуриентов, проводятся олимпиады и вступительные испытания. Для жителей Душанбе всех возрастов доступны Школа молодого журналиста и блогера, изостудия, музыкальные курсы, Исторический клуб, игротека, клуб любителей комиксов, научный и шахматный клубы.

В рамках открытия гости посетили первый открытый детско-юношеский шахматный турнир на Кубок Русского дома, собравший 90 участников. Юные художники, музыканты и мастера декоративного искусства представили свои работы.

Директор Русского дома Андрей Патрушев рассказал Оверчуку о проекте «Российская инженерная школа». По его словам, российский центр науки и культуры призван служить мостом для поддержания культурного и гуманитарного взаимодействия между Россией и Таджикистаном.

«Надеемся, что этот дом будет укрепляться как площадка, где будут рождаться новые проекты и инициативы, способствующие развитию науки и культуры на нашем общем цивилизационном пространстве», — добавил он.

За вклад в развитие гуманитарного сотрудничества Патрушев был награжден почетным знаком Россотрудничества.

В завершение встречи гости оставили пожелания для «Капсулы времени», которая будет вскрыта в 2026 году, в год 15-летия Русского дома в Душанбе.