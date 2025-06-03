В Германии призвали закрыть Русский дом и выдворить дипломатов в Москву

Депутат Кизеветтер: ФРГ нужно закрыть Русский дом и высылать больше дипломатов

Депутат парламента ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил о необходимости выслать большее число российских дипломатов из Германии на фоне якобы роста кибератак и актов саботажа со стороны Москвы. Его слова приводит газета Handelsblatt.

«Мы должны выслать всех оставшихся агентов и дипломатов», — заявил Кизеветтер.

По словам Кизеветтера, также следует закрыть Русский дом в Берлине и «другие объекты», связанные с дипломатической и культурной деятельностью РФ в Германии.

До этого экс-министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила Россию в ведении «гибридной войны» в Европе, не исключив прямой конфронтации Москвы с НАТО. Фезер утверждает, что в своих действиях российский лидер Владимир Путин якобы «не испытывает угрызений совести». Отвечая на вопрос о рисках столкновения России с НАТО, она выразила надежду, что «порог для этого не будет преодолен».

Ранее в Германии заявили о «подрывных действиях» со стороны России.