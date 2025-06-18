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Мизулина предупредила о рисках знакомства через Telegram-ботов

Мизулина: мошенники собирают данные своих жертв через чат-боты для знакомств
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Нина Зотина/РИА Новости

В мессенджере Telegram мошенники используют боты для знакомств, чтобы собирать данные о школьниках и студентах. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с молодежью в Хабаровске, пишет ТАСС.

По ее словам, подобные сервисы активно используются подростками, однако за ними могут стоять люди, которые намеренно собирают личную информацию. В дальнейшем эта информация может использоваться для мошенничества и угроз, включая так называемый «доксинг» — публикацию личных данных без согласия владельца. Мизулина призвала молодежь быть осторожной и не доверять незнакомцам в интернете.

Киберпреступники обманули россиян более чем на 40 млн рублей, вовлекая их в торговлю криптовалютой от имени «финансово независимых девушек». Мошенники активно ищут своих жертв на сайтах знакомств и в Telegram-ботах, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании F6.

F6 предупредил, что фейковые анкеты мошенников можно распознать по нескольким характерным признакам. Обычно указывается возраст от 23 до 27 лет, общие интересы без конкретики и проживание в российских городах с населением от 200 до 600 тыс. человек.

Ранее россиянам рассказали о необычной «романтической» схеме мошенничества на крипторынке.

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