Названы регионы России, нарастившие сотрудничество с Китаем

Глава РККДМР Титов: Амурская область лидирует в РФ по сотрудничеству с Китаем

Российские регионы все плотнее сотрудничают с КНР, запуская производства и налаживая экспорт. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. Его слова цитирует новостной агрегатор «СМИ2».

«За полтора года, прошедшие с момента публикации первого рейтинга, регионы продвинулись во взаимодействии с Китаем. Вместо новостей о выставках и соглашениях все чаще слышно о запуске производств и инфраструктуры. Главные направления роста — энергетика, логистика, автопром, агроэкспорт», — рассказал Титов.

Первое место рейтинга, по его словам, занимает Амурская область. В лидерах также Приморский край, Еврейская АО, Тула и Татарстан.

Он также подчеркнул, что активность сотрудничества с Китаем наращивает не только восток страны, но и регионы Центральной России. Среди них Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Тюменская, Нижегородская, Оренбургская и Калужская области, а также Забайкалье.

19 июня стало известно, что китайская группа «Хуа-Жэнь» возведет в Тосненском районе Ленинградской области индустриальный производственный парк «Дружба» стоимостью 8,7 млрд рублей. Соглашение о строительстве объекта было заключено на ПМЭФ.

Окончание работ на площади 138 тыс. квадратных метров намечено на 2027 год. В рамках проекта будет создано 640 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что китайская компания Dongfeng планирует производить автокомпоненты в России.