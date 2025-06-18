Россияне рассказали, чего ожидают от ПМЭФ-2025

Каждый одиннадцатый опрошенный россиянин будет следить за повесткой ПМЭФ-2025

Лишь каждый одиннадцатый опрошенный россиянин (8,75%) планирует внимательно следить за повесткой Петербургского международного экономического форума, который начался 18 июня. Таковы результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Основная масса респондентов (40,84%) ограничатся лишь итоговыми сводками. Более 46% участников признались, что, скорее всего, не будут следить за событиями ПМЭФ: 20,77% дали ответ «скорее нет», а 26,11% прямо сообщили, что вовсе не интересуются форумом.

Наиболее актуальной темой форума для россиян остается внутренняя экономическая повестка: 37,17% назвали приоритетом обсуждение развития экономики России. Существенный интерес также вызывает обсуждение социальных вопросов (13,83%), а также международное сотрудничество (9,97%) и цифровизация (6,88%). Инвестиции и финансы волнуют только 3,67% опрошенных, а культурная программа — 2,57%. При этом 25,92% затруднились с ответом, какие именно темы им интересны.

На вопрос о том, что россияне ожидают от ПМЭФ в 2025 году, 50,35% прямо ответили: «ничего особенного». Тем не менее, каждый пятый (18,33%) надеется услышать новые идеи и инициативы по развитию страны, а 11,19% ждут выступлений ключевых спикеров — от главы государства до представителей экономического блока. Примерно 8% рассчитывают на подписание значимых соглашений.

Лишь 5,59% опрошенных уверены в значительном воздействии ПМЭФ на экономику России. 22,64% признают, что влияние есть, но ограниченное. При этом 51,51% считают форум в первую очередь имиджевым мероприятием, не оказывающим реального эффекта на экономику страны.

Несмотря на цифровизацию, 25,08% планируют следить за ПМЭФ по телевизору. 15,88% выбрали мессенджеры, 11,25% — традиционные СМИ. Однако наибольшая доля россиян (37,49%) вообще не собирается следить за форумом.

47,07% относятся к форуму скептически, считая, что от его проведения мало реального эффекта. Положительно оценивают ПМЭФ 23,79%, а 22,89% — нейтрально. Среди индивидуальных комментариев встречались как критика («бесполезное мероприятие», «трата денег»), так и поддержка форума.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Ранее на ПМЭФ показали виртуальное путешествие в недра Земли.