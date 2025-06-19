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В Минсельхозе пообещали накормить Россию ягодами

Минсельхоз: урожай ягод в России обеспечит внутренние потребности
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Depositphotos

Урожай ягод в России в 2025 году обеспечит внутренние потребности. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в кулуарах ПМЭФ.

«Да все хорошо, не переживайте, всем всего хватит, всех накормим», — сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, как в России обстоит дело с урожаем ягод.

До этого агроном и биолог Михаил Воробьев заявил, что похолодание в июне может оказать влияние на урожай, замедлив рост и развитие растений. Эксперт отметил, что уже «на подходе клубника», но из-за погодных условий ягоды созреют примерно на пять дней позже обычного. Также агроном указал, что на несколько дней замедлится созревание огурцов, помидоров, перцев, а также баклажанов.

В мае министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявляла, что неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в мае, не оказали сильного влияния на урожай в России, в настоящее время все пострадавшие посевы пересеяны. При этом Лут отметила, что черноземные регионы пострадали от непогоды, однако там также все удалось пересеять, свободных от посевов площадей не осталось.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на фрукты летом.

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ПМЭФ – 2025
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