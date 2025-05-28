На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, сколько потратят на фрукты летом

«Выберу.ру»: летом 42% опрошенных россиян потратят 4 тыс. руб. в месяц на фрукты
close
Sharomka/Shutterstock/FOTODOM

Каждый одиннадцатый опрошенный россиянин (9%) собирается покупать фрукты летом в любом случае — сколько бы они ни стоили. Это следует из результатов опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 29% собираются делать это периодически, а почти половина (48%) планируют хотя бы «символические» покупки. При этом 9% сообщили, что рассчитывают на дары природы из своего сада, так что покупать им ничего не придется.

42% опрошенных россиян планируют тратить по 4 тыс. рублей в месяц на ягоды и фрукты. Среди них больше всего тех, кто любит разнообразие и готов чередовать клубнику, черешню, персики и нектарины. Еще 32% израсходуют около 5 тыс. рублей на весь сезон — это, как правило, те, кто покупает клубнику, абрикосы и сливы. Есть и те, кто собирается вложиться по-крупному: 12% называют комфортной сумму до 7 тыс. в месяц — среди них нередко встречаются ценители персиков, нектаринов, клубники и ежевики, предпочитающие свежие фрукты и ягоды каждый день. 2%, кто готов тратить до 10 тыс. рублей в месяц, в большинстве своем любители черешни, которые ждали ее всю зиму и теперь не готовы ни в чем себе отказывать.

Повышение цен на фрукты и ягоды подстегнуло охоту за выгодой. 36% респондентов уже планируют искать лучшие цены на рынках, 20% — мониторить акции в супермаркетах, а 13% просто вырастят ягоды сами. Есть и совсем практичные — 4% собираются устроиться на подработку по сбору ягод, чтобы не только подзаработать, но и наесться вволю.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее садоводы рассказали, урожай каких фруктов и ягод можно получить быстро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами