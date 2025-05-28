Россияне рассказали, сколько потратят на фрукты летом

Каждый одиннадцатый опрошенный россиянин (9%) собирается покупать фрукты летом в любом случае — сколько бы они ни стоили. Это следует из результатов опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 29% собираются делать это периодически, а почти половина (48%) планируют хотя бы «символические» покупки. При этом 9% сообщили, что рассчитывают на дары природы из своего сада, так что покупать им ничего не придется.

42% опрошенных россиян планируют тратить по 4 тыс. рублей в месяц на ягоды и фрукты. Среди них больше всего тех, кто любит разнообразие и готов чередовать клубнику, черешню, персики и нектарины. Еще 32% израсходуют около 5 тыс. рублей на весь сезон — это, как правило, те, кто покупает клубнику, абрикосы и сливы. Есть и те, кто собирается вложиться по-крупному: 12% называют комфортной сумму до 7 тыс. в месяц — среди них нередко встречаются ценители персиков, нектаринов, клубники и ежевики, предпочитающие свежие фрукты и ягоды каждый день. 2%, кто готов тратить до 10 тыс. рублей в месяц, в большинстве своем любители черешни, которые ждали ее всю зиму и теперь не готовы ни в чем себе отказывать.

Повышение цен на фрукты и ягоды подстегнуло охоту за выгодой. 36% респондентов уже планируют искать лучшие цены на рынках, 20% — мониторить акции в супермаркетах, а 13% просто вырастят ягоды сами. Есть и совсем практичные — 4% собираются устроиться на подработку по сбору ягод, чтобы не только подзаработать, но и наесться вволю.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее садоводы рассказали, урожай каких фруктов и ягод можно получить быстро.