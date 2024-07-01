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В России становятся популярными кредиты на образование

«Известия»: у россиян приобретают популярность образовательные кредиты

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Depositphotos

У российских студентов становятся популярными образовательные кредиты с государственной поддержкой. Об этом сообщает газета «Известия».

Подобные займы выдаются по ставке 3% с льготным периодом на весь период обучения и девять месяцев после выпуска. Всю задолженность можно будет погасить в течение 15 лет. Банки, реализующие такие программы, отмечают повышение спроса на них, в значительной степени из-за роста стоимости обучения в высших учебных заведениях.

В настоящее время образовательные займы с господдержкой для оплаты обучения в вузах предоставляют Сбербанк, РНКБ и Алмазэргиэнбанк. Недавно такие услуги стал оказывать и Т-Банк.

Кредиты на оплату образования по рыночным программам предоставляются и другими банками, но поскольку они не субсидируются государством, ставки по ним выше. Кроме того, заемщик должен предоставить обеспечение в виде залога или поручительства.

В статье отмечается, что образовательные кредиты позволяют гражданам России получить средства на обучение, что в перспективе поможет наполнить отечественный рынок труда квалифицированными кадрами.

До этого ведущие высшие учебные заведения России подняли цены на обучение.

Ранее стало известно, сколько россиян копят на образование детей.

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