Россиянам рассказали, как защититься от смога в больших городах

Медицинская маска не способна спасти человека от смога, поскольку она создавалась не для защиты от внешних угроз, а как барьер на выдохе. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

В интервью газете «Известия» специалист подчеркивала, что легкие — это не просто орган дыхания, а система, которая ежедневно сталкивается с загрязненным воздухом, вирусами, аллергенами и вредными веществами.

Серьезной защитой от смога, по ее словам, могут служить маски с угольным фильтром, респираторы, а в критических условиях — даже гражданский противогаз.

«Да, это звучит странно в мирное время, но это реальность мегаполисов. Однако в повседневной жизни куда важнее снизить само воздействие», — сказала Цагараева.

Она также посоветовала сократить время пребывания на улице, особенно в часы пик, когда концентрация вредных веществ максимальна. Кроме того, по ее словам, важно защитить от проникновения опасных веществ свое жилище, занавешивая марлей окна, проводя регулярную влажную уборку и используя увлажнители и очистители воздуха.

Эксперты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) до этого рассказали об опасности дыма, образующегося при лесных пожарах. Они пояснили, что микрочастицы диаметром менее 2,5 микрометров проникают глубоко в легкие и вызывают раздражение, аллергии и астму. Смог, переносящийся воздушными потоками на тысячи километров, способен серьезно ухудшать качество воздуха даже в центральной России.

Ранее ученые раскрыли связь между загрязнением воздуха и преждевременными родами.