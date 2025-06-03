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Наука
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Ученые раскрыли связь между загрязнением воздуха и преждевременными родами

EST: микропыль из воздуха меняет ключевые биологические пути у беременных женщин
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christinarosepix/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Эмори нашли связь между загрязнением воздуха с преждевременными родами. Оказалось, что мельчайшие частицы PM2,5 нарушают метаболизм беременных женщин, повышая вероятность досрочного появления ребенка на свет. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

Команда проанализировали образцы крови 330 беременных женщин из Атланты и обнаружили, что воздействие PM2,5 изменяет ключевые биологические пути, связанные с энергетическим и аминокислотным обменом.

Эти изменения могут объяснить, почему у женщин, подвергающихся воздействию загрязненного воздуха, чаще случаются преждевременные (до 37 недель) и ранние роды (37-39 недель).

Особое внимание ученые уделили двум веществам — кортексолону и лизоПЭ(20:3), которые, по-видимому, играют ключевую роль в связи между загрязнением и ранними родами. Также выявлены нарушения в усвоении белков, критически важных для развития плода.

В исследовании 20% участниц родили недоношенных детей, а 16,4% — раньше срока, что значительно выше среднего показателя по США.

Преждевременные роды — одна из главных причин детской смертности и развития хронических заболеваний. Около 10% случаев в мире связаны с загрязнением воздуха. Частицы PM2,5, попадающие в организм из выхлопных газов, промышленных выбросов и лесных пожаров, особенно опасны для беременных.

Ранее ученые выяснили, что вдыхание загрязненного воздуха при беременности вызывает нарушения в развитии мозга ребенка в утробе.

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