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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с сообщениями от авиакомпаний

Немкин: мошенники решили красть данные россиян уведомлениями от авиакомпаний
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Новая схема мошенничества предполагает фейковые сообщения от авиакомпаний со ссылками на ресурсы аферистов. Об этом предупредил депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с Life.ru.

«Особенность этих атак — в грамотной работе на психологию. Человек, находящийся в стрессе перед поездкой, скорее всего, не станет перепроверять информацию», — сказал собеседник издания.

Парламентарий добавил, что чаще всего подобные атаки происходят из-за утечек персональных данных из туристических сервисов или гостиниц. По словам депутата, это делает фишинг особенно опасным, так как жертва убеждена в подлинности уведомления.

Как рассказал Немкин, мошенники в сообщениях пишут о якобы переносе рейсов, а также необходимости возврата денег за билеты, доплате за багаж или прохождении идентификации перед посадкой. Также в SMS-сообщении прилагается ссылка на фишинговый сайт, который практически неотличим от настоящего, все оригинальные логотипы, фирменный стиль и рабочие элементы интерфейса сохраняются. Основная цель злоумышленников — получить данные банковских карт или паспортные сведения.

Для того, чтобы защититься от мошенничества, Немкин посоветовал использовать только официальные приложения перевозчиков, а также не переходить по подозрительным ссылкам из писем и SMS, особенно если они требуют оплату или ввод данных карты.

До этого МВД России порекомендовало россиянам проверять ссылки, полученные в мессенджерах, на предмет фишинга при помощи специального сайта. Как сообщило ведомство, для того, чтобы провести проверку ссылки на предмет фишинга или вредоносного программного обеспечения, следует воспользоваться сайтом VirusTotal.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от мошеннической схемы с игрушкой Лабубу.

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