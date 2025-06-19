СК: более 57 тыс. жителей Курской области признаны потерпевшими от действий ВСУ

Следователи признали потерпевшими более 57 тыс. жителей Курской области от преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета (СК) России.

«‎Отдельно председателю СК представлен доклад о расследовании преступлений украинских военнослужащих на территории Курской области. Озвучено, что следователями военных и территориальных следственных органов признаны и допрошены в качестве потерпевших более 57 тысяч жителей региона», — сказано в материале.

Также главе ведомства доложили о доставке гуманитарной помощи и оказанию содействия гражданам.

В начале июня посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что расследование преступлений ВСУ Курской области все еще находится на начальной стадии.

Также Мирошник говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область не могло быть подготовлено и выполнено без участия Запада. По его словам, вторгшиеся в Курскую область подразделения украинской армии были обеспечены большим количеством новой иностранной техники.

Ранее Путин заявил, что ВСУ понесли огромные и бессмысленные потери в Курской области.