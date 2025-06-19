Депутат заявила, что «на фронте выбирают Чебурашку», а не лабубу

На фронте выбирают Чебурашку, а не лабубу, заявила депутат Госдумы (ГД) Марина Ким на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляцию ведет «Росконгресс».

«Есть что-то такое, что нас объединяет без лабубу, без модных штучек. Есть что-то такое, что нас объединяет — это традиционные ценности», — сказала депутат.

Ким отметила, что у нее трое детей и все они имеют по три-четыре лабубу. По ее мнению, модные игрушки выбирают в больших городах, где людям спокойно.

«Что касается фронта, там, где совершенно по-другому чувствуются традиционные ценности, все выбирают Чебурашку», — уверена Ким.

Лабубу — милый зубастый монстрик, придуманный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и выпускаемый китайским брендом Popmart. Игрушка представлена в виде коллекционных фигурок и мягких брелоков, которые в последнее время набрали мировую популярность. Накануне на ПМЭФ представили игрушки лабубу с портретами российских первых лиц.

Недавно сообщалось, что цены на лабубу в России достигли почти 20 тысяч рублей — это в 13 раз выше их стоимости в официальных магазинах Азии. В Москве за новейшие версии брелоков в некоторых магазинах просят до 20 тысяч рублей, тогда как в Азии их можно купить всего за 1,5 тысячи. В интернет-магазинах и магазинах для коллекционеров цены ниже — от 4,5 до 6,3 тысячи рублей, но все равно сильно превышают официальную стоимость.

Ранее в Госдуме назвали нелогичным лицо Лаврова на лабубу — «атрибуте безмозглых эскортниц».