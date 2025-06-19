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В Подмосковье ребенок попал в больницу, съев неизвестный гриб на прогулке

В Подмосковье пятилетний ребенок отравился найденным на прогулке грибом
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Pixabay

Ребенку из Подмосковья понадобилась помощь медиков после прогулки. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в деревне Федюково Подольского городского округа. Пятилетний ребенок вышел погулять, но в какой-то момент сорвал неизвестный гриб и съел его.

После этого у пострадавшего ухудшилось самочувствие, ему вызвали скорую помощь. Информация о состоянии ребенка не уточняется.

До этого в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья призывали быть осторожнее при сборе грибов. Там подчеркнули, что некоторые виды внешне могут быть похожи на привычные съедобные. На деле такие находки могут оказаться краснокнижными или непригодными для добавления в еду.

Как до этого рассказал микролог Михаил Вишневский, первая волна летних грибов закончится к концу июля. Самыми грибными местами он назвал южное направление в сторону Каширы и западное в сторону Звенигорода.

Ранее в жилом доме Ленобласти нашли пугающий гриб.

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