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«Походил на персонажа фильма»: в жилом доме Ленобласти нашли пугающий гриб

В Ленобласти в жилом доме обнаружили необычный гриб
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Грибы и Грибники СПб/VK

Петербурженка обнаружила в подвале дома гриб необычной формы. Об этом сообщает паблик «Грибы и Грибники СПб».

Гриб нашли в Гатчинском районе Ленинградской области. На кадрах владелицы помещения видно, что «растение» поднимается вверх и напоминает водоросли.

Кадры направили в Микологическое общество Петербурга. Сначала там удивились находке.

«Неизвестный объект больше походил на персонажа фильма «Чужие», чем на полноценный гриб», – сообщается в публикации.

Позже выяснилось, что гриб, предположительно, является трутовиком лакированным, который занесен в Красную книгу России. Специалисты полагают, что такой вид он приобрел из-за того, что рос не в дикой природе, а в необычных условиях, без света.

Образец хотят забрать в Музей грибов, но этот процесс может осложниться, так как вид имеет охранный статус и изъятие возможно только с разрешения ответственных органов.

Ранее в Подмосковье врачи спасли ребенка, вдохнувшего споры грибов.

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