В Госдуме назвали нелогичным лицо Лаврова на лабубу — атрибуте безмозглых эскортниц

Лабубу является атрибутом безмозглых эскортниц, поэтому нелогично размещать на игрушке лицо Сергея Лаврова, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что глава МИД РФ — умный человек, поэтому идея не должна его оскорбить.

«Вряд ли великого русского дипломата Сергея Викторовича Лаврова может оскорбить его лицо на этой игрушке. Другое дело, это совершенно нелогично помещать лицо такого умного человека на игрушку, которая является атрибутом безмозглых эскортниц, которых, к сожалению, можно встретить где-то в подвалах. Поэтому оскорбления никакого нет, а человек, который дарит игрушку в виде вот этой лабуды, сам по себе демонстрирует свою несерьезность. Думаю, что люди должны воспринимать таких журналистов как людей, с которыми не надо общаться. Потому что приличные журналисты лабуду никому дарить не будут», — сказал Милонов.

До этого стало известно, что подмосковный телеканал 360 дарит гостям ПМЭФ игрушку лабубу с лицами российских политиков и экономистов. На них нарисовали лица Набиуллиной, Пескова, Мишустина и Лаврова. По словам сотрудников канала, лабубу выдают гостям после интервью, купить их нельзя.

Ранее в России окрестили игрушку Лабубу «страшным Чебурашкой».