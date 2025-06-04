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Названы продукты, которые могут продлить жизнь

Nature Food: яблоки, чай и черника снижают риск преждевременной смерти
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Freepik.com

Регулярное употребление богатых флавоноидами чая, темного шоколада, яблок и ягод может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и нейродегенеративных расстройств. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.

В исследовании приняли участие более 120 тысяч человек в возрасте от 40 до 70 лет. На протяжении 10 лет ученые анализировали рацион добровольцев и отслеживали потребление флавоноидов — природных полифенольных соединений, придающих цвет растениям.

Анализ показал, что ежедневное потребление около 500 миллиграммов флавоноидов (такое количество содержится в двух чашках чая) связано со снижением общего риска смерти на 16%. У людей с большим количеством флавоноидных продуктов в рационе также была снижена вероятность развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Среди наиболее полезных источников флавоноидов исследователи выделяют черный и зеленый чай, темный шоколад, яблоки, ягоды (особенно чернику и клубнику), цитрусовые, виноград и красное вино. Эти продукты обладают выраженными противовоспалительными свойствами, улучшают состояние сосудов, способствуют снижению уровня холестерина и нормализации артериального давления.

Один из исследователей, Бенджамин Парментер, отметил, что не только количество, но и разнообразие флавоноидов в рационе имеет значение.

«Чем шире спектр источников флавоноидов, тем выше их защитный эффект. Не стоит ограничиваться только чаем — важно включать в рацион продукты разных цветов и типов», — подчеркнул он.

Ранее во фруктах и овощах нашли вещество, снижающее риск развития диабета.

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