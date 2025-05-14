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Врач перечислил продукты, опасные для гипотоников

Врач Арзамасцев: курага и черника могут навредить гипотоникам
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Freepik.com

Некоторые продукты, в том числе черника, курага и капуста, могут навредить гипотоникам, у которых патологически снижено артериальное давление. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, усугубить их состояние могут продукты с содержанием магния и витаминов группы B. Так, они содержатся в чернике и черноплодке, поэтому лучше есть не более 50–60 г этих ягод в день. Кроме того, опасным для гипотоников может быть калий, который содержится в кураге, зеленых листьях салата и капусте.

«Скачки» в приеме воды, когда человек пьет то много, то мало, тоже приводят к колебанию давления. Избыток жидкости влияет на гормоны, которые начинают выводить ее из организма. Если резко сократить объем воды, организм не успевает перестроиться и процесс продолжается. Это может привести к понижению давления», — добавил Арзамасцев.

Врач подчеркнул, что таким пациентам в целом стоит внимательно следить за рационом.

Ученые из Университета Суррея до этого установили, что природные соединения флаван-3-олы в составе какао, чая, яблок и винограда, помогают регулировать кровяное давление и улучшать состояние кровеносных сосудов.

Ранее был назван простой способ регуляции кровяного давления.

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