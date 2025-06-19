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Граждане Королевства Марокко попались при попытке незаконно пересечь границу РФ

Двух граждан Марокко заключили под стражу за незаконное пересечение границы РФ
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Петуховский районный суд Курганской области заключил под стражу двух граждан Королевства Марокко, которые подозреваются в незаконном пересечении государственной границы России группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается на сайте суда.

По версии органов дознания, двое иностранцев, двигаясь пешком с территории Казахстана, обошли пункты пропуска через госграницу и пересекли ее в Курганской области.

Уточняется, что граждане Марокко не имеют постоянного места жительства и регистрации на территории РФ. Оставаясь на свободе, они могли скрыться, поэтому дознаватель настоял на аресте.

По решению суда иностранцы проведут под стражей два месяца — до 11 августа.

До этого в Ленобласти поймали пятерых иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Финляндию. Группа иностранных граждан хотела попасть в Финляндию в обход пропускных пунктов. Злоумышленники заранее договорились обо всем, однако их поймали российские пограничники.

В отношении иностранцев возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение госграницы группой лиц по предварительному сговору.

Ранее иностранца поймали под Калининградом при попытке пешком уйти в Польшу.

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