Граждане Королевства Марокко попались при попытке незаконно пересечь границу РФ

Двух граждан Марокко заключили под стражу за незаконное пересечение границы РФ

Петуховский районный суд Курганской области заключил под стражу двух граждан Королевства Марокко, которые подозреваются в незаконном пересечении государственной границы России группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается на сайте суда.

По версии органов дознания, двое иностранцев, двигаясь пешком с территории Казахстана, обошли пункты пропуска через госграницу и пересекли ее в Курганской области.

Уточняется, что граждане Марокко не имеют постоянного места жительства и регистрации на территории РФ. Оставаясь на свободе, они могли скрыться, поэтому дознаватель настоял на аресте.

По решению суда иностранцы проведут под стражей два месяца — до 11 августа.

До этого в Ленобласти поймали пятерых иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Финляндию. Группа иностранных граждан хотела попасть в Финляндию в обход пропускных пунктов. Злоумышленники заранее договорились обо всем, однако их поймали российские пограничники.

В отношении иностранцев возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение госграницы группой лиц по предварительному сговору.

Ранее иностранца поймали под Калининградом при попытке пешком уйти в Польшу.