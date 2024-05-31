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Пятерых иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Финляндию, поймали в Ленобласти

В Ленобласти поймали иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Финляндию

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Depositphotos

В Ленобласти поймали пятерых иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Финляндию. Об этом со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти сообщает 78.ru.

По информации телеканала, группа иностранных граждан собралась, чтобы попасть в Финляндию в обход пропускных пунктов на границе с Ленобластью. Злоумышленники заранее договорились обо всем, однако их поймали российские пограничники.

В отношении иностранцев возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору.

До этого в Карелии поймали четырех иностранцев, пытавшихся перейти границу с Финляндией. Граждане Сирии собирались пешком дойти до другой страны, но были замечены сотрудниками пограничной службы.

Ранее иностранца поймали под Калининградом при попытке пешком уйти в Польшу.

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