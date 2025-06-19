Стали известны подробности «похищения» мигрантом школьницы из Екатеринбурга

Девушка из Екатеринбурга, которую обнаружили в Челябинске, сбежала из дома вместе со своим «похитителем». Об этом сообщает Е1.

По данным издания, вместе с 24-летним соседом-мигрантом 14-летняя школьница якобы добровольно отправилась в другой город. При этом девушка была влюблена в мужчину.

Иностранец стал общаться с подростком за некоторое время до произошедшего. По данным издания, девушка рассказывала подругам об отношениях, когда те приходили к ней в гости, родители о романе не знали.

В какой-то момент отец и мать заметили странности в поведении дочери, поэтому она с молодым человеком решили сбежать в Челябинск, где стали снимать квартиру.

Родители уверены, что иностранец воспользовался наивностью девушки, но сейчас она переосмыслила ситуацию.

«Она уже все осознала, говорит, что была дурочка, не подумала. И больше никогда такого не сделает», – рассказал мужчина.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в начале июня в Екатеринбурге. Отец обратился в полицию после пропажи дочери, но спустя две недели ее обнаружили в Челябинске вместе с иностранцем. Предполагалось, что мужчина похитил ее и изнасиловал.

Ранее пьяный мужчина пытался похитить девочку, предлагая ей золотую цепочку.