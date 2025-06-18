Пьяный мужчина пытался похитить девочку, предлагая ей золотую цепочку

В Белокурихе мужчина пытался увести с детской площадки ребенка, предлагая ей золото. Об этом сообщается в Telegram-канале «Алтай».

Инцидент произошел во дворе дома по улице Ждановых, неизвестный мужчина подошел к маленькой девочке и попытался увести ее в неизвестном направлении. Незнакомец предлагал ребенку золотую цепочку, если она пойдет с ним.

По данным kp.ru, на место происшествия был вызван наряд Росгвардии. Злоумышленник оказал сопротивление при задержании. Личность мужчины установили, им оказался 32-летний, ранее судимый местный житель, он был пьян. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Свердловской области родители отобрали трехлетнюю дочь у пьяного незнакомца, мужчина пытался увести ребенка из игровой комнаты. Полуголый пьяный мужчина схватил ребенка на руки и попытался уйти. По словам матери девочки, нетрезвый незнакомец перепутал ее дочь со своей. Как сообщили в администрации центра, мужчина пришел в ТЦ вместе с женой и маленькой дочерью и якобы изначально был трезв. В какой момент он успел выпить, раздеться и схватить чужого ребенка — неизвестно.

Ранее пьяный полуголый мужчина пытался увести ребенка с детской площадки в Карелии.