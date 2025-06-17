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Мигрант, похитивший школьницу из Екатеринбурга, не изнасиловал ее

Е1.ru: мигрант, похитивший девочку из Екатеринбурга, не изнасиловал ее
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Telegram-канал «Ural Mash»

Мигрант, который похитил 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга, не изнасиловал ее. Об этом со ссылкой на отца девочки сообщает Е1.ru.

По словам отца школьницы, после похищения девочка прошла медицинский осмотр. Врач заключил, что та не подвергалась изнасилованию.

«Просто по ушам ей наездил. Сейчас она еще потерянная. Может, в шоке пока, но она какая-то не своя, как будто повзрослела за эту неделю. Говорит, что больше так не будет», — добавил отец девочки.

Инцидент произошел в начале июня в Екатеринбурге — местная школьница пропала, и ее отец обратился в полицию. Оперативникам удалось определить примерное местонахождение девочки. Оказалось, что она находится в Челябинске, и в результате ее нашли в квартире с 24-летним иностранцем. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он задержан.

Ранее в Москве неизвестные похитили молодую девушку.

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