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Делом о мигранте, домогавшемся девочки в машине в Новосибирске, заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкин потребовал доклад по делу о домогательствах мигранта к девочке
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Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на информацию о домогательствах по отношению к ребенку в Новосибирске. Об этом сообщает Следком в официальном Telegram-канале.

Сотрудники СК РФ заинтересовались ситуацией после того, как в СМИ появились публикации о действиях мигранта. Иностранец якобы вынудил девятилетнюю девочку сесть в свою машину, где надругался над ней.

По словам матери, мужчина пытался снять с ребенка одежду, но благодаря умным часам с родительским контролем мигрант остановился.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщается в публикации.

До этого в Нижегородской области 43-летнего мужчину обвинили в домогательствах в отношении несовершеннолетней падчерицы. Отчим уже привлекался к ответственности за кражу.

Ранее вожатый летнего лагеря предлагал детям поиграть и фотографировал их обнаженными.

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