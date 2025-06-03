В Нижегородской области отчим приставал к восьмилетней падчерице

В Нижегородской области отчима обвинили в том, что он домогался падчерицы

В Кулебаках Нижегородской области отчима подозревают в домогательствах в отношении несовершеннолетней падчерицы, в полицию на мужчину заявила его жена. Об этом сообщает портал News NN.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жена 43-летнего местного жителя. Женщина сообщила, что в декабре 2024 года, супруг остался наедине с ее восьмилетней дочерью. Отчим предложил девочке облегчить боль в животе и начал трогать ребенка за половые органы.

Школьница рассказала обо всем матери, но женщина не придала жалобам дочери значения. Спустя несколько месяцев девочка напомнила матери о произошедшем. Мужчина задержан, известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.

До этого сообщалось, что в Петербурге отчима обвинили в изнасиловании 12-летней падчерицы. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили сотрудники школы, в которой учится пострадавшая. Девочка призналась учителям, что муж матери изнасиловал ее. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пенсионер из Москвы несколько месяцев развращал семилетнюю внучку и получил срок.