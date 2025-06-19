Режиссера Мосиенко просят приговорить к 22 годам колонии за госизмену и терроризм

Режиссера Мосиенко просят на 22 года лишить свободы за госизмену и терроризм

Гособвинение потребовало назначить 22 года лишения свободы режиссеру и актеру из Новосибирска Виктору Мосиенко, которого обвиняют в государственной измене, незаконном хранении взрывчатки и других преступлениях террористической направленности. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда.

По заявлению обвинения, признательные показания Мосиенко противоречивы, а его раскаяние — неубедительно. Прокурор Наталья Макарова выразила сомнение в его мотивах, среди которых обвиняемый называл стремление помочь украинским детям.

Прокурор призвала суд признать Мосиенко виновным по совокупности статей и назначить наказание в виде первых трех лет тюремного заключения, а затем — 19 лет пребывания в колонии строгого режима. Также она настаивает на назначении штрафа в размере 700 тыс. рублей и дополнительного ограничения свободы на 1,5 года.

Следствие и прокуратура считают, что 64-летний бывший актер готовил диверсию на железной дороге в Белгородской области по заданию представителей организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Затем он намеревался перейти на сторону Украины.

Ранее суд арестовал обвиняемую в терроризме москвичку, сбежавшую из-под домашнего ареста.