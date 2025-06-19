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Суд в Москве начал рассматривать дело обвиняемого в госизмене режиссера из Новосибирска

В Москве начался суд над обвиняемым в госизмене режиссером Мосиенко
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Depositphotos

В Москве во Втором Западном окружном военном суде началось рассмотрение по существу уголовного дела режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко, который обвиняется в государственной измене, незаконном обороте взрывчатых веществ и других преступлениях террористической направленности. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый, находящийся в следственном изоляторе в Белгороде, выступая по видеосвязи, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он заявил, что сожалеет о совершенных им действиях и отметил, что сотрудничал со следствием и давал признательные показания.

Мосиенко обвиняется в государственной измене, участии в признанной в России террористической организации, диверсии и незаконном ношении взрывных устройств. Следствие и прокуратура считают, что 64-летний бывший актер готовил диверсию на железной дороге в Белгородской области по заданию представителей организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Затем он намеревался перейти на сторону противника.

10 июня сообщалось, что в Омске троих подростков будут судить за теракт на железной дороге.

Ранее суд арестовал обвиняемую в терроризме москвичку, сбежавшую из-под домашнего ареста.

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