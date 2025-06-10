В Омске подростки подожгли оборудование на ж/д по заданию куратора и попали на видео

В Омске троих подростков обвинили в теракте на ж/д

В Омске перед судом предстанут подростки, которых обвиняют в терроризме. Об этом сообщает Транспортная полиция Сибири.

Одного подростка 14 лет и его знакомых в возрасте 15 лет задержали после инцидента на железной дороге. По версии следствия, некий куратор предложил им поджечь железнодорожный шкаф и отправить ему видео-доказательство выполненного задания.

В результате школьники взломали и повредили оборудование. Их задержали, в отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

«В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд», – сообщается в публикации.

Подобный случай до этого произошел в Петербурге. 15-летний подросток также получил задание от неизвестных через мессенджер. Следуя инструкциям кураторов, молодой человек поджег определенный автомобиль на стоянке. Кураторы рассказали ему, что в машине якобы находилось взрывное устройство. Школьника задержали очевидцы.

Ранее в ЛНР арестовали троих подростков, которые готовили теракты в школах.