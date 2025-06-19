На Сахалине мужчина украл камеру у рыбоохраны и покусал полицейских

В Сахалинской области мужчина украл у сотрудника отдела госконтроля водных биологических ресурсов служебный видеорегистратор, на который тот снимал его противоправные действия. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 мая в районе реки Поронай. Правоохранители пытались задержать 32-летнего мужчину, но тот отказался ехать в отдел полиции и покусал их: одного — в плечо, а другого — в локоть. Ущерб от противоправных действий задержанного оценивается в примерно 11 тыс. руб.

В посте уточняется, что в отношении мужчины расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 161 («Грабеж») и ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Несколько дней назад в Ростовской области браконьеры напали на женщину, которая пыталась их остановить. Жительница Батайска гуляла с собаками вдоль реки Малый Койсуг. Около пяти утра она заметила на берегу двух подозрительных мужчин. Увидев, что река в этом месте заставлена сетями и раколовками, женщина обратилась к одному из незнакомцев и сообщила ему, что ловить рыбу здесь можно только удочкой. Однако мужчины не послушались прохожую. Тогда она пошла домой за телефоном и вернулась обратно уже без собак, которые, по ее словам, в первый раз остановили браконьеров от применения силы. Когда женщина начала снимать нарушителей, они стали угрожать ей. Местная жительница попыталась вызвать полицию, но один из мужчин набросился на нее.

Ранее сибиряк сделал замечание браконьерам и пожалел.