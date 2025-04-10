Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сибиряк сделал замечание браконьерам и пожалел об этом

Браконьеры покалечили рыбака из Новосибирска, который запретил им травить рыбу

В Новосибирской области браконьеры избили рыбака, который попытался воспрепятствовать их незаконной деятельности. Видео с последствиями избиения мужчины опубликовал Telegram-канал «Экстренный НСК».

Как рассказал мужчина, 28 марта он поставил палатку на озере Чаны: планировал рыбачить пять-шесть дней, после чего вернуться домой. Но отдохнуть спокойно не удалось, так как, по его утверждениям, рядом были браконьеры.

«Приехали браконьеры и хотели огородить сетями по периметру камыша, надеть шланг на выхлопную снегохода и травить рыбу газами, загоняя ее в сети! Я им не разрешил этого сделать», — поделился сибиряк.

За это браконьеры напали на оппонента и избили его лопатами, а затем якобы пытались переехать его на снегоходе. Мужчина получил открытый перелом ноги с раздроблением кости, рваную рану руки и ушибы по всему телу.

Рыбак утверждает, что у инцидента были многочисленные свидетели — другие рыбаки, которые предпочли в конфликт не вмешиваться.

Ранее в Новосибирской области браконьер случайно выстрелил из ружья в женщину, перепутав ее с дичью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами