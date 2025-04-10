Сибиряк сделал замечание браконьерам и пожалел об этом

Браконьеры покалечили рыбака из Новосибирска, который запретил им травить рыбу

В Новосибирской области браконьеры избили рыбака, который попытался воспрепятствовать их незаконной деятельности. Видео с последствиями избиения мужчины опубликовал Telegram-канал «Экстренный НСК».

Как рассказал мужчина, 28 марта он поставил палатку на озере Чаны: планировал рыбачить пять-шесть дней, после чего вернуться домой. Но отдохнуть спокойно не удалось, так как, по его утверждениям, рядом были браконьеры.

«Приехали браконьеры и хотели огородить сетями по периметру камыша, надеть шланг на выхлопную снегохода и травить рыбу газами, загоняя ее в сети! Я им не разрешил этого сделать», — поделился сибиряк.

За это браконьеры напали на оппонента и избили его лопатами, а затем якобы пытались переехать его на снегоходе. Мужчина получил открытый перелом ноги с раздроблением кости, рваную рану руки и ушибы по всему телу.

Рыбак утверждает, что у инцидента были многочисленные свидетели — другие рыбаки, которые предпочли в конфликт не вмешиваться.

Ранее в Новосибирской области браконьер случайно выстрелил из ружья в женщину, перепутав ее с дичью.