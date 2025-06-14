Под Ростовом браконьеры напали на женщину, которая пыталась их остановить

В Ростовской области браконьеры напали на женщину, которая пыталась их остановить. Об этом пострадавшая рассказала kp.ru.

Накануне жительница Батайска Анастасия гуляла с собаками вдоль реки Малый Койсуг. Около пяти утра она заметила на берегу двух подозрительных мужчин. Увидев, что река в этом месте заставлена сетями и раколовками, Анастасия обратилась к одному из незнакомцев и сообщила ему, что ловить рыбу здесь можно только удочкой.

Однако мужчины не послушались прохожую. Тогда Анастасия пошла домой за телефоном и вернулась обратно уже без собак, которые, по ее словам, в первый раз остановили браконьеров от применения силы. Когда женщина начала снимать нарушителей, они заметили это и стали угрожать ей. Анастасия попыталась вызвать полицию, но один из мужчин набросился на нее.

«Схватил за волосы, стал пинать, толкать меня в речку. Я упала в камыши, но этот человек не остановился. Продолжил пинать меня ногами. И только когда закричала, он испугался и ушел», — вспоминает пострадавшая.

Не желая привлекать лишнего внимания, браконьеры скрылись. Они успели забрать сети и улов, но оставили велосипед и некоторые другие вещи. В УМВД по Ростовской области проводят проверку по факту незаконного лова рыбы и ищут виновников нападения.

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