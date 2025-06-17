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Количество туров в Японию сократилось из-за предсказанного в манге землетрясения

В Японии сократилось число туристов из-за предсказания о землетрясении
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Guitar photographer/Shutterstock/FOTODOM

Япония столкнулась с резким снижением числа бронирований туристических поездок со стороны жителей Тайваня, Южной Кореи и Гонконга из-за популярной манги, которая якобы предсказала гигантское землетрясение в июле 2025 года, пишет Mothership.

Манга под названием «Будущее, которое я увидел», написанная Рё Татсуки еще в 1999 году, ранее привлекла внимание общественности после того, как в марте 2011 года в Японии произошло предсказанное им землетрясение. В 2021 году при переиздании книги на обложке появилось новое предостережение.

«Настоящее бедствие произойдет в июле 2025 года», — гласила надпись.

С тех пор как эта информация распространилась в интернете, наблюдается отрицательное влияние на индустрию туризма в Японии. Аналитик авиационной и оборонной отрасли Эрик Чжу заявил, что паника вокруг возможного землетрясения действительно влияет на решения путешественников.

В частности, агентства из Гонконга сообщают, что бронирования туров в Японию сократились наполовину и, вероятно, продолжат падать в ближайшие месяцы.

Однако официальные лица уже опровергли эти слухи. Директор Японского метеорологического агентства Рёичи Номура заявил, что предсказать точную дату, место и силу землетрясения невозможно, и любые подобные прогнозы являются мошенничеством. Он призвал население не поддаваться панике и игнорировать дезинформацию.

Ранее в соцсетях посмеялись над китайской копией горы Фудзи.

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