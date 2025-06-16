У побережья Перу произошло землетрясение

У берегов региона Кальяо в Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Сейсмологический центр страны.

По его данным, толчки произошли в 11:35 (19:35 мск). Эпицентр находился в 30 км к юго-западу от Конституционной провинции Кальяо, которая расположена около Лимы. Очаг землетрясения залегал на глубине 49 км.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано 3 июня в 02:17 в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован примерно в 18 километрах от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км. В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака — ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали.

Жительница Мармариса Татьяна Угурлу сообщила, что на случай землетрясения у жителей Турции всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами. По ее словам, люди при толчках часто ориентируются на состояние кошек — они в республике живут практически в каждом доме.

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