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Основателя сети медклиник подозревают в махинациях в РФ, Казахстане и Франции

«Ъ»: основателя сети клиник Alfa Stom подозревают в махинациях в трех странах
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Edgar Su/Reuters

Основательница сети стоматологических клиник Alfa Stom Лилия Аношина может быть причастна к мошенничеству в России, Казахстане и Франции. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным, имеющимся у следственных органов РФ и Казахстана, Аношина похитила иномарки, оформленные на ее экс-зятя, бизнесмена Владислава Лихачева, а для получения вида на жительство во Франции предъявила поддельную справку об отсутствии к ней претензий со стороны правоохранительных структур.

Как было установлено в ходе следствия, Аношина и ее сообщники, подделав договоры купли-продажи, похитили у Лихачева приобретенные им в США автомобили Bentley, Maserati, Porsche, Mercedes, BMW и Land Rover. Кроме того, Аношина подала в московский суд иск, в котором она просила взыскать с бывшего зятя 160 млн руб., якобы полученных им по договору займа. Экспертиза установила, что подпись Лихачева в документе является фальшивой.

В настоящее время Аношина находится во Франции. Россия и Казахстан добиваются ее выдачи.

6 июня сообщалось, что в Москве заочно арестовали экс-председателя городской Думы Нижнего Новгорода и генерального директора местного завода «Красный Якорь» Дмитрия Барыкина.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мошенники обманули покупателей элитных иномарок по «южной схеме».

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